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        "Anadolu'dakiler Kooperatifçilik Kampı" Nevşehir'de başladı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Anadolu'dakiler Projesi" kapsamında, "Anadolu'dakiler Kooperatifçilik Kampı" Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        "Anadolu'dakiler Kooperatifçilik Kampı" Nevşehir'de başladı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Anadolu'dakiler Projesi" kapsamında, "Anadolu'dakiler Kooperatifçilik Kampı" Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla uygulanan proje kapsamında, Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) Mustafapaşa beldesinde bulunan Oktay Sinanoğlu Fuaye Alanı'nda program düzenlendi.

        Kooperatif temsilcileri, yerel girişimciler, üreticiler ile alanın profesyonellerini bir araya getiren ve çeşitli eğitimlerin verileceği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, programdaki konuşmasında, eğitim kampında başarılı sonuçların alınmasını temenni etti.

        Türkiye'nin farklı coğrafyalara kıyasla zengin birikimlere sahip olduğunu belirten Şimşek, bu durumun üretim kabiliyetini ortaya çıkardığını kaydetti.

        Anadolu'da nesilden nesile aktarılarak ulaşan üretim deneyimlerinin kooperatifçilik anlamında değerli kazanımlardan olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

        "Bazen zenginliğimizin farkında olamayabiliyoruz. Bu zenginliğe farklı bir gözle bakmak anlamında "Anadolu'dakiler Projesi", Anadolu'nun ikinci keşfidir demek istiyorum. Bu coğrafyada üretim kabiliyeti ve toprağın bize sunduğu nimeti, diğer ülkelerle kıyasladığımızda her bakımdan niceliksel ve niteliksel anlamda farklılık ifade ediyor. Bugün Avrupa ülkelerinde endemik bitki türleri sayısını bir elin parmaklarıyla ancak ifade edebiliyoruz ama Türkiye bu noktada binlerce endemik türe sahip bir coğrafya. Örgütlenip güven ve kalite unsurunu tesis ederek, bu coğrafyadaki binin üzerinde coğrafi işaretli ürün sayısından çok daha yüksek katma değerli bir refah üretimi sağlayabileceğimiz unsurları oluşturabiliriz diye değerlendiriyoruz. Diğer taraftan konunun markalaşması, hikayeleşmesi, ambalajı, denetimi, kolektif üretim şuuru yine katma değer tarafında tesis edeceğimiz konulardan biri diye değerlendiriyorum."

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise üretilen ürünlerin dünya piyasalarında markalaşması için el birliği ile hareket etmenin önemine değindi.

        Vakıf medeniyeti ve Ahilik geleneğinin devamı olduklarını ifade eden Karasar, "Dolayısıyla kooperatifçilik bizim için dışarıdan ithal edilmiş yabancı model değildir. Tam tersine bizim medeniyet hafızamızda yeri olan bir yaklaşımdır. Bugün yeniden ihtiyaç duyduğumuz şey de tam olarak budur." dedi.

        Etkinlik, farklı başlıklarda eğitim ve gezi programlarıyla 24 Temmuz'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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