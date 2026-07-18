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        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapıldı

        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapıldı

        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan etkinlik, 20'si kadın 70 sporcunun katılımıyla yapıldı.

        Büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde yarışan elit sporcular, Karadandere Sokak'ta oluşturulan başlama çizgisinde bir araya gelerek hazırlıklarını tamamladı.

        Başlama düdüğüyle birlikte sporcular, Cross Country Olympic (XCO) Yarışı kapsamında vadi yamacı ve engebeli arazide mücadele etti.

        Yarışta, büyük kadınlarda Brisa Spor Kulübünden Azize Bekar birinci, Nilüfer Belediye Spor Kulübünden Tuğçe Bitirim ikinci, Brisa Spor Kulübünden Emine Irmak Sezer ise üçüncü oldu.

        Büyük erkeklerde ise birinciliği Konya Büyükşehir Spor Kulübünden Ahmet Can Akpınar, ikinciliği Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Furkan Akçam, üçüncülüğü de Brisa Spor Kulübünden Emre Yavuz elde etti.

        Büyük erkekler birincisi Akpınar, gazetecilere, yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, dağ bisikleti yarışı açısından parkuru beğendiğini söyledi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman da sporcuların bu yarışlardan elde edecekleri puanların gelecek yıllardaki hedefleri açısından değerli olduğunu vurguladı.

        Kapadokya'nın dağ bisikleti yarış etkinlikleri için elverişli bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Kocaman, şöyle konuştu:

        "Kapadokya doğal parkurların yer aldığı, doğal oluşumların parkur haline getirildiği bir alan. Daha öncesinde Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası koşuldu. Burası Avrupa'da bu işi gerçekten ciddi anlamda yapan takımların da tercih etmiş olduğu önemli bir destinasyon. Bu yüzden biz de federasyon olarak yıllardır yapılmayan bir şeyi bu sene Kapadokya ile başlattık. Önümüzdeki sene de 'Uluslararası Bisiklet Festivali' ile vermiş olduğumuz startı genişleterek dünya şampiyonası ayarında yarışlar yapma düşüncesindeyiz. Sporcuların bu tür yarışlarda puanları sayesinde olimpiyata katılıp katılamama durumları ortaya çıkacak."

        Kocaman, bölgedeki doğal parkurun, bu branşı tercih eden sporcuların dayanıklılık ve kabiliyetini artıracak antrenmanlar için de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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