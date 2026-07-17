Nevşehir'de kamyonetin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında
Nevşehir'de kamyonetin park halindeki üç araç ve bir motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 17.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
Nevşehir'de kamyonetin park halindeki üç araç ve bir motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kavak beldesinde saman yüklü kamyonet, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 3 otomobil ile bir motosiklete çarparak durabildi.
Aracın sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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