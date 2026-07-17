Türk Telekom CEO'su Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasına gelen Şahin, Arı tarafından karşılandı.



Şahin ve Arı, bir süre sohbet etti. Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Şahin'e teşekkür etti.



Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

