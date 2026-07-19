Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'da balon manzarası, kahvaltıyı turizm ürününe dönüştürdü

        Kapadokya'da balon manzarası, kahvaltıyı turizm ürününe dönüştürdü

        Kapadokya'daki işletmeler, sıcak hava balonlarının gün doğumunda oluşturduğu manzarayı kahvaltı konseptiyle birleştirerek turizmde yeni bir çekim unsuru oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Kapadokya'da balon manzarası, kahvaltıyı turizm ürününe dönüştürdü

        Kapadokya'daki işletmeler, sıcak hava balonlarının gün doğumunda oluşturduğu manzarayı kahvaltı konseptiyle birleştirerek turizmde yeni bir çekim unsuru oluşturdu.

        Geçen yıl 4 milyonun üzerinde turist ağırlayan Kapadokya'da, gün doğumuyla birlikte gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonları, uçuşa katılanların yanı sıra teraslarda kahvaltı yapmak isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

        Nevşehir’in Göreme beldesinde, geceden itibaren yerli ve yabancı konukları ağırlamak için hazırlıklara başlayan kahvaltı mekanları, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Sıcak hava balonlarının doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldüğü manzarayı izleyerek kahvaltı yapan turistler, bu anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyor.

        Balonların peribacaları ile bütünleştiği manzarada kahvaltı yapan ziyaretçilerden Emre Döver, bölgede güneşin ilk ışıklarıyla oluşan manzaranın kendileri için unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirterek, "Hem rengarenk balonların süslediği gökyüzünü izliyor hem de bu güzel manzarada çayımızı yudumlayarak kahvaltı yapıyoruz. Bence anlatılmaz yaşanır, herkese tavsiye ederim." dedi.

        Merve Konukaldı da Kapadokya'da keyifli vakit geçirdiklerini, manzara ve kahvaltı uyumunu beğendiğini söyledi.

        Kafe işletmecisi Halil Atay ise turizmin yoğun olduğu dönemlerde yoğunluklarının arttığını dile getirdi.

        Atay, gün doğumunda balon manzarasına karşı kahvaltı yapmak isteyen konuklardan günler öncesinden rezervasyon talepleri aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz kahvaltılarının yanı sıra bu eşsiz manzarayı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyor. Balon manzarası işletmemizin tercih nedenlerinden biri haline geldi. Personellerimizle birlikte konuklarımıza üst düzey hizmet sunarak, onların Kapadokya'dan güzel anı ve duygularla ayrılmalarını sağlamak adına gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Benzer Haberler

        Kapadokya, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
        Kapadokya, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapıldı
        Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapıldı
        Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
        Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
        Nevşehir'de kamyonetin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınd...
        Nevşehir'de kamyonetin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınd...
        Türk Telekom CEO'su Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
        Türk Telekom CEO'su Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
        Nevşehir'de 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu