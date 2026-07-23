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        Nevşehir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Nevşehir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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