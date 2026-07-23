Nevşehir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Giriş: 23.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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