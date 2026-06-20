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        Kapadokya'da gün doğumunda yoga etkinliği düzenlendi

        Kapadokya'da "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" dolayısıyla yoga ve meditasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 07:54 Güncelleme:
        Kapadokya'da gün doğumunda yoga etkinliği düzenlendi

        Kapadokya'da "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" dolayısıyla yoga ve meditasyon etkinliği gerçekleştirildi.

        Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığının destekleri ile düzenlenen "Bi'Yoga Fest" etkinliğine katılanlar, gün doğumu vaktinde Kılıçlar ile Kızılçukur vadileri arasındaki seyir alanında bir araya geldi.

        Hazırlıkların ardından katılımcılar, yoga seansı ve nefes terapisi ile doğa, nefes ve farkındalık odaklı egzersizleri deneyimledi.

        Etkinlik sorumlusu Sinem Yıldız Sak, AA muhabirine, Kapadokya'nın bu tür etkinlikler için uygun doğal yapıya sahip olduğunu belirterek, "Farklı ülke ve şehirlerden gelen katılımcılarla etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda gün doğumunda Kapadokya vadilerinin içimize işlemesi için burada buluştuk. Kapadokya'nın eşsiz atmosferi, mistik havası yoga aktiviteleri ve meditasyon gibi içsel çalışmalar yapmaya elverişli. Biz de bu atmosferi yaptığımız pratiklerle değerlendirmiş oluyoruz. Etkinlik, hem yeni vadiler keşfetmiş, hem güzel arkadaşlıklar kurulmasına vesile oluyor." diye konuştu.

        Sak, hafta sonu boyunca bölgenin farklı noktalarında yoga etkinliklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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