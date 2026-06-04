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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Krizlerin ve belirsizliklerin yaşandığı coğrafyada turizm çok stratejik bir hal aldı. Bizler de bu stratejik alanda her gün yeni politikalar geliştirerek ilerliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:42 Güncelleme:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir'de konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Krizlerin ve belirsizliklerin yaşandığı coğrafyada turizm çok stratejik bir hal aldı. Bizler de bu stratejik alanda her gün yeni politikalar geliştirerek ilerliyoruz." dedi.

        Nevşehir'de düzenlenen "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu"na katılmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.


        Ersoy, buradaki konuşmasında, dünyanın, tarihin en derin değişim süreçlerinden birini yaşadığını, bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bir istikrar adası haline geldiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel krizlerin yaşandığı dönemde tüm taraflarla konuşan ender liderlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

        "Krizlerin ve belirsizliklerin yaşandığı coğrafyada turizm çok stratejik bir hal aldı. Bizler de bu stratejik alanda her gün yeni politikalar geliştirerek ilerliyoruz. Eskiden yılın başında bir eylem planı belirleyip ona göre hazırlıklar yapılırdı ama artık durum değişti. Biz şimdi günlük, hatta saatlik gelişmelere göre adımlarımızı atıyoruz. Turizm politikalarımızın odağına turizmi tüm yıla yaymak, ziyaretçilerimizi yalnızca belli merkezlere değil, 81 ilin tamamında ağırlamak, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmek ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirme konusuna yerleştirdik. Dünyadaki turizm destinasyonlarına baktığımızda artık turistler sadece bir destinasyonu görmekle yetinmemekte. Ziyaret ettikleri ülkede hikayenin bir parçası olmayı, o kültürü hissetmeyi ve anlamlı deneyimin içinde yer almayı istemekte."

        Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kendilerinin de bu mistik coğrafyanın hak ettiği potansiyele ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        - Turistlerin bölgede daha uzun süre kalması hedefleniyor

        Ersoy, bölgedeki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Zelve ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirilecek yeni aydınlatma projeleriyle desteklenen gece müzeciliğinin bu doğrultuda turizme hizmet edeceğini kaydetti.

        Kapadokya'nın "Türkiye Yüzyılı"nın kültür ve turizm vizyonunun önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bizim hedefimiz ziyaretçinin bölgede daha uzun kalmasını, daha fazla deneyim yaşamasını, daha fazla harcama yapmasını ve Kapadokya'yı unutulmaz bir kültür destinasyonu olarak hafızasına kazımasını sağlamak. Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya'da 4-5 gün, hatta 1 hafta kalsın. Mustafapaşa'da da bir konağın avlusunda kahvesini içsin, bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin, yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün. Gece müzeciliği ile tarihimizin farklı yüzlerini keşfetsin. Böylelikle hem turizmcilerimiz hem de yerel esnafımız kazanmış olsun." diye konuştu.

        Yıkılma riski taşıyan peribacalarının korunması, yeni yürüyüş rotalarının oluşturulması, gece aydınlatma projeleri, kültürel miras restorasyonlarına kadar geniş çerçevede çalışmaların sürdüğünü anlatan Ersoy, şöyle devam etti:


        "Koruyamadığımız hiçbir değeri geleceğe taşıyamayız ama koruduğumuz her değer geleceğin ekonomi gücüne dönüşebiliyor. Bu alanda Kapadokya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın örnek kültürel miras yönetim modeli haline getirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak yatırım süreçlerinin hızlandırılması, destinasyon çeşitliliğinin artırılması, uluslararası tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve nitelikli turizm yatırımlarının desteklenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kamu olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ancak başarıyı hep birlikte yakalayacağız. Çünkü Kapadokya hepimizin ortak sorumluluğu. İç Anadolu Bölgemizin önemli destinasyonlarından biri olan Kapadokya'yı korumak ve geliştirmek hepimizin görevi."

        - Mustafapaşa beldesinde yapılacak seçimler

        Bakan Ersoy, Mustafapaşa beldesinde 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimine de değinerek, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer'e başarı diledi.

        Özer'in iki dönem burada belediye başkanlığı yaptığını ve bölgeyi çok iyi bildiğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

        "Sorunlarını ve ihtiyaçlarını da biliyor. Mustafapaşa, Kapadokya'nın yeni gelişim noktası olarak kabul ediliyor. O yüzden de yerel yönetimle uyumlu ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kapadokya yalnızca geçmişin mirası değil, aynı zamanda Türkiye vizyonu, kültür ve turizm vizyonu. Mustafapaşa'nın taş konaklarında saklı hikayeleri, Göreme'nin kaya kiliselerini, yeraltı şehirlerinin gizemini dünyaya anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz."

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