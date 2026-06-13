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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 41 zanlıdan 17'si tutuklandı

        Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 41 zanlıdan 17'si tutuklandı

        Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 zanlı da serbest bırakıldı.

        Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Kentte bir kişinin, "sosyal medya platformunda faizsiz kredi ilanı üzerinden iletişime geçtiği şüphelilerce 1 milyon 255 bin 900 lira dolandırıldığı" yönündeki şikayetine ilişkin başlatılan çalışmada, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da belirlenen adreslere 11 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheli yakalanmıştı.

        İnternetten ürün satışı ve yatırım vaadiyle ülke genelinde çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık 120 milyon lira gelir elde ettikleri belirlenen zanlıların, dolandırıcılıktan elde edilen paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlar arasında transfer yaptığı, ev ve araç alarak lüks yaşantı sürdükleri belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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