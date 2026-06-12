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        Nevşehir'de besicilere damızlık koç dağıtıldı

        Nevşehir'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Nevşehir'de besicilere damızlık koç dağıtıldı

        Nevşehir'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç dağıtıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde Nevşehir Hayvan Pazarı'nda düzenlenen programda besicilere 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Hüseyin Kök, hayvancılıkta ıslah çalışmalarının desteklenmesi, üretici gelirlerinin artırılması, damızlık ihtiyacının karşılanması ve üretim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti

        Hayvansal üretimin önemli unsurlarından küçükbaş hayvancılığın kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağladığını kaydeden Kök, dağıtılan damızlık koçların üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.


        Konuşmanın ardından 100 baş damızlık koç besicilere teslim edildi.

        Programa, Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Hüseyin Çam, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan, İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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