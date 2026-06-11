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        Nevşehir'de yaşlı adam, banka görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu

        Nevşehir'de banka görevlisi, 70 yaşındaki kişinin parasını dolandırıcılara vermesini engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Nevşehir'de yaşlı adam, banka görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu

        Nevşehir'de banka görevlisi, 70 yaşındaki kişinin parasını dolandırıcılara vermesini engelledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, Avanos ilçesinde yaşayan Nuri Çekinir'e kimlik bilgileri kullanılarak sahte işlemler yapıldığı ve adına şirket kurulduğunu söyledi.

        Telefonuna gönderilen sahte belge ve bilgilerle ikna edilen Çekinir, evindeki birikimi olan 960 bin lirayı belirtilen hesaba yatırmak için bir banka şubesine geldi.

        Çekinir'in hareketlerinden şüphelenen görevlinin ihbarı üzerine bankaya polis ekibi geldi. Ekiplerin bilgilendirmesiyle parayı yatırmayan Çekinir, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Nuri Çekinir, banka görevlisi ve polise teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Sabah bir telefon geldi ve kimliklerimin sahte olarak kullanıldığını söylediler. Kimlik fotokopilerimi ve bazı evrakları gönderdiler. Adıma sahte şirket kurulduğunu ve çeşitli telefon hatları çıkarıldığını belirttiler. Verilen numaraların bana ait olmadığını söyledim. Bana polisle işbirliği yaptığımı söyledikleri için bu durumu herkesten gizledim. Banka görevlisi de bana sürekli baskı altında olup olmadığımı sordu. Ancak ben işin içinde devlet ve polis olduğunu düşündüğüm için kimseye bir şey söylemedim. Son anda gerçek polisler gelince dolandırıldığımı anladım ve kurtuldum."

        Polis ekipleri, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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