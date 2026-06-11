Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de polisin eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir'de polisin eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Avanos ilçesi ile Göreme beldesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Dron ve dedektör köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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