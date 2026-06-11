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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polisin eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polisin eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Avanos ilçesi ile Göreme beldesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Dron ve dedektör köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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