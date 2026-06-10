Türk ve Çinli turizm acentesi yetkilileri Nevşehir'de bir araya geldi

Çinli tur operatörleri ile Kapadokya'daki seyahat acentelerinin yetkilileri, yeni işbirlikleri için Nevşehir'de bir araya geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteğiyle Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda, kentteki bir otelde Uluslararası Turizm Buluşma Programı düzenlendi.



TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunkaya, programda yaptığı konuşmada, Çin'in Türkiye açısından en çok değer verilen turizm pazarlarından bir olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki hava yolu bağlantılarının genişlemeye devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Fisunkaya, "Geçen yıl Türkiye, 425 binden fazla Çinli ziyaretçiyi ağırladı. Bu yılın başında ise Türkiye, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat dönemini başlatarak umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 güne kadar kalma imkanı tanıdı. ​Bu adımın karşılığı anında alındı. Sadece bu yılın ilk 10 haftasında Çin'den gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterdi. Bu da Çinli seyahatseverlerin Türkiye’ye olan yoğun ilgisini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.



TGA İç Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Yavuz ise Kapadokya'nın peribacaları, vadileri, tarihi, gastronomisi, sıcak hava balonları ve misafirperverliğiyle Türkiye'nin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, etkinliğin yeni işbirlikleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.



Etkinlik, sunum ve iki ülke turizmcilerinin yüz yüze görüşmeleriyle devam etti.

