Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.



Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halinde olan Okan K. idaresindeki 50 AGE 388 plakalı, İbrahim Ö. yönetimindeki 38 APL 122 plakalı, Hakan A'nın kullandığı 55 DZ 084 plakalı ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 16 BZG 327 plakalı otomobiller çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği refüje devrildi.



Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan bir kişi daha yaralandı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık, itfaiye ve MEDAŞ ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normal seyrine döndü.

