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        Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Şampiyonası Nevşehir'de başladı

        Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eleme müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Şampiyonası Nevşehir'de başladı

        Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eleme müsabakalarıyla başladı.


        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Gülşehir Bocce Sahası'nda düzenlenen müsabakalara, 30 ilden yaklaşık 350 sporcunun katılıyor.

        Açılış seremonisinin ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, derece elde edebilmek için mücadele etti.


        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, gazetecilere, bu spor branşına ilginin artmaya devam ettiğini söyledi.

        Federasyonun 2005 yılında kurulduğunu ancak branşın farklı federasyon bünyesinde olduğunu anlatan Kapsız, "1998 yılından beri aktif şekilde çalışıyoruz. Birçok Dünya Şampiyonası'na gittik. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda 7 madalya ile ülkemize döndük. Şu anda 81 ilde bütün okullarda petank disiplini oynanıyor. Voloyu da okul sporları içine soktuk. Daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyon, 14 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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