Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir Valisi Kök, YKS'de başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi

        Nevşehir Valisi Kök, YKS'de başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 10 binde yer alan kentteki öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Nevşehir Valisi Kök, YKS'de başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 10 binde yer alan kentteki öğrencilerle bir araya geldi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 YKS sonuçlarına göre ülke sıralamasında ilk 10 binde yer alan 85 öğrenci için NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde program gerçekleştirildi.

        Etkinlikte konuşan Vali Kök, elde edilen başarının öğrencilerin azim ve gayretlerinin yanı sıra ailelerin ve eğitim camiasının ortak emeğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

        Öğrencilere üniversite hayatlarında başarı dileyen Kök, "Bilgiyi ahlakla, başarıyı sorumlulukla, özgüveni tevazu ile birleştirin. Hangi mesleği seçerseniz seçin, işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Ülkesine ve milletine fayda sağlayan, sorumluluk sahibi ve değerlerine bağlı bireyler olun. Nevşehir olarak sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

        Öğrencilere hediye takdim edilen programa, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı
        Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı
        Polise direnince gözaltına alındı
        Polise direnince gözaltına alındı
        Kurtarıcı traktöre çaptı: 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Kurtarıcı traktöre çaptı: 6 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı
        Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır şoförünün dikkati faciayı...
        Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır şoförünün dikkati faciayı...
        Damla Gönüllülük Hareketi heyetinden Başkan Arı'ya ziyaret
        Damla Gönüllülük Hareketi heyetinden Başkan Arı'ya ziyaret