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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Nevşehir'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine Ö.C.T'yi durdurarak, kimlik sorgulaması yaptı.


        Sorgulamada, bu kişinin 5 ayrı suçtan toplam 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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