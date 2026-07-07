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        Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tepeköy'de "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında izinsiz kazı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Aramada, dedektör ve ünitesi, el dedektörü, projektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.G, F.M.Ö, M.A, S.A, M.A. ve S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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