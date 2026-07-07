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        Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı

        Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 02:23 Güncelleme:
        Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı

        Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı.

        Alınan bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, kardeşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

        Kardeşinin evden ayrılmasının ardından M.K, O.K'ye ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Polis ekipleri, kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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