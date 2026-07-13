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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç'tan Bozca köyüne ziyaret

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        MHP Grup Başkanvekili Kılıç'tan Bozca köyüne ziyaret

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret etti.

        Muhtar Bayram Kızmaz tarafından karşılanan Kılıç, muhtarlığın sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy sakinlerinin sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Kılıç, muhtar Kızmaz'dan bilgi aldı.

        Daha sonra ev ziyaretlerinde bulunan Kılıç, kadınlarla sohbet etti.

        Kılıç'a, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş da eşlik etti.

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