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        Kapadokya "dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu" seçildi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası bir turizm araştırmasında "dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Kapadokya "dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu" seçildi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası bir turizm araştırmasında "dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu" seçildi.


        Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında, AllClear Travel Insurance tarafından gerçekleştirilen küresel değerlendirmede, Kapadokya'nın hava koşulları, manzara kalitesi ve ziyaretçi deneyimleri kriterlerinde 100 üzerinden 86,1 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

        Kapadokya'nın, Waikiki Plajı, Büyük Kanyon, Uluru ve Tac Mahal gibi dünyaca ünlü destinasyonları geride bıraktığını ifade eden Aslanbay, elde edilen sonucun bölgenin uluslararası turizmdeki değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

        Aslanbay, şunları kaydetti:


        "UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'mız, uluslararası turizm araştırmasında büyük bir başarıya imza atarak 'dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu' seçildi. AllClear Travel Insurance tarafından yapılan küresel değerlendirmede, hava şartları, manzara kalitesi ve ziyaretçi deneyimleriyle 100 üzerinden 86,1 puan alan bölgemiz, Waikiki Plajı, Büyük Kanyon ve Tac Mahal gibi lokasyonları geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Kapadokya'nın gün batımı manzarası bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri. Güneşin peribacalarıyla buluştuğu o eşsiz anı, gökyüzünün kızıla boyandığı en güzel görsel şöleni yerinde yaşamak için herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz."

        Araştırmada, Kapadokya'nın ardından ABD'deki Waikiki Plajı ikinci, Büyük Kanyon üçüncü, Avustralya'daki Uluru ise dördüncü sırada yer aldı.

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