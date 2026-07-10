Kapadokya'da balon turizmi için uçuş ağının genişletilmesi planlanıyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Dünyada sıcak hava balonculuğunun uçuş gün sayısı ve yolcu bakımından merkezi kabul edilen Kapadokya'da, ziyaretçilerin yoğun taleplerini karşılamak için uçuş ağının genişletilmesi planlanıyor.



Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri ile doğal ve kültürel zenginliklerle bezeli Kapadokya'da, turistlerin en çok ilgi duyduğu tur aktiviteleri arasında sıcak hava balonları yer alıyor.



Hava koşullarının uygun olduğu her sabah gün doğumunda Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi havadan keşfetmesine imkan sağlıyor.



Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AA muhabirine, balon turizminin, Kapadokya'yı günübirlik ziyaret edilen bir yer olmaktan çıkarıp lüks bir destinasyona dönüştürdüğünü söyledi.



- Yılda ortalama 224 gün uçuş yapılabiliyor



Sıcak hava balonlarının Kapadokya'yı "ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesi"ne taşıdığını anlatan Kök, şöyle konuştu:



"Gün doğumunda yüzlerce balon görsel şölen oluşturuyor. Bunun yanında bölge ekonomisine güçlü bir katkı sağlamakta, ziyaretçileri en az 1-2 gün konaklamaya teşvik etmektedir. Dolayısıyla otel ve restoran gibi esnaflarımızın gelirini de doğrudan artırıyor. 2025 yılında 223 günde 758 bin misafirimiz balonlarla uçuş yaptı. Bölgemizde bugün itibarıyla 30 ruhsatlı işletmede, 514 pilot ve 354 sıcak hava balonuyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kapadokya'daki meteorolojik şartlara ve hava durumuna bağlı olarak uçuş sayısı değişmekte. Son yılların ortalamasına baktığımızda yıllık 224 gün uçuş yapılabilmektedir. Bunu oranlarsak yılın yüzde 61'inde uçuş yapılabilmektedir."



- "En az 50 parametreyle güvenlik sağlanıyor"



Kök, balon uçuşlarında pilotun ve yolcuların güvenliğinden emin olup, olası kazaları önlemek için uçuş öncesi ve sonrasında gerekli tüm kontrollerin yapıldığını vurguladı.



Sıcak hava balonu uçuşlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izniyle yapıldığının altını çizen Kök, "Balon ve pilot evrakları kontrol edilmekte, gerekli zamanda alkol testleri yapılabilmektedir. Her balon sepetinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bir pilotu denetleyici ve gözetmen olarak bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu usul ve esaslara uyulması gibi şu an sayamayacağımız en az 50 parametreyle güvenlik sağlanıyor." dedi.



Kök, Kapadokya'daki balonları uçuran 514 pilottan 57'sinin kadın olduğunu dile getirdi.



- Uçuş ağı genişletilecek



Sıcak hava balonlarının bölge için önemini vurgulayan Kök, "Öncelikle sıcak hava balonu uçuş ağını genişletmek istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız kararlı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.



Bu kapsamda Çat, Soğanlı ve Ihlara vadilerinde balon uçuş sayılarını artırmak ve alternatif rotalar oluşturmak istediklerini belirten Kök, "Bu sayede bölgemizin farklı noktalarındaki tarihi ve doğal güzellikleri de turizme kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



- "Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal güzellik"



Vali Kök, ABD'den Çin'e, İtalya'dan Rusya'ya kadar dünyanın hemen hemen her ülkesinden misafir ağırladıklarını söyledi.



Uzak Doğu ülkelerinden ziyaretçilerin bölgeye büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kök, şunları kaydetti:



"Başta Çin, Japonya, Endonezya ve Tayvan olmak üzere, Uzak Doğu'dan gelen yabancıların balon turizmini tercih etmelerinin temel sebebi, öncelikle bölgemizin doğal güzellikleri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal güzellik. Bu doğal güzellikleri de en iyi balonlarla yukarıdan görebiliyorsunuz ve eşsiz bir deneyim sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yapamayacağınız faaliyeti, deneyimi burada hayata geçirebilme imkanınız var. Sadece balon turizmi belki tek başına yeterli değil, diğer aktiviteler, diğer parametreler de balon turizmini destekliyor."



- "Çıplak gözle görmek müthiş"



Ziyaretçilerden Ayşegül Akçay da Kapadokya'ya ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.



Bölgedeki güzelliklerin beklentilerinin çok üzerinde olduğuna değinen Akçay, "İstanbul'dan geliyorum. Burayı gözlemlemek inanılmaz ve gerçekten çok güzel. Ailecek geldik. Bu atmosferi görmek için geldik. Herkese öneririm. Çıplak gözle görmek müthiş." dedi.



Michel Duczak ise sıcak hava balonlarını görmek için Polonya'dan ailesiyle geldiğini ifade etti.



Eşsiz bir deneyim yaşadığını anlatan Duczak, "Çok beğendim. Harika, çok güzel bir manzara var. Balonları izlemek için sabah erkenden kalkıp buraya geldik. Fantastik, bunun için kelime bulamıyorum." şeklinde konuştu.

