Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile "Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandığı ifade edildi.



İmzalanan protokolle Kapadokya bölgesinin ortak akıl ve akademik güçle korunmasına katkı sunulacağını belirten Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, "Bu kritik protokol sayesinde, yürüttüğümüz tüm koruma ve geliştirme faaliyetlerimizi, eğitim programları, teknik uygulama projeleri ve bilimsel AR-GE çalışmalarıyla daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



İşbirliği protokolü, Aslanbay ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş tarafından imzalandı.



