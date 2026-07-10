Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

        Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

        Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

        Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile "Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandığı ifade edildi.

        İmzalanan protokolle Kapadokya bölgesinin ortak akıl ve akademik güçle korunmasına katkı sunulacağını belirten Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, "Bu kritik protokol sayesinde, yürüttüğümüz tüm koruma ve geliştirme faaliyetlerimizi, eğitim programları, teknik uygulama projeleri ve bilimsel AR-GE çalışmalarıyla daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        İşbirliği protokolü, Aslanbay ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik...
        Otomobilin kağıt gibi savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik...
        300 yıllık ipek halı Kapadokya'da sergileniyor Osmanlı sarayları için dokun...
        300 yıllık ipek halı Kapadokya'da sergileniyor Osmanlı sarayları için dokun...
        Kapadokya'da balon turizmi için uçuş ağının genişletilmesi planlanıyor
        Kapadokya'da balon turizmi için uçuş ağının genişletilmesi planlanıyor
        Nevşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutukland...
        Nevşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutukland...
        Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi UNESCO mirası Ka...
        Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi UNESCO mirası Ka...
        Aynı gün 4 iş yerine girdi: Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
        Aynı gün 4 iş yerine girdi: Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı