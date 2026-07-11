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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin ilçe kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:15 Güncelleme:
        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin ilçe kongresine katıldı.

        Ürgüp İlçe Başkanlığında düzenlenen kongrede, tek listeyle girilen seçimde, mevcut İlçe Başkanı Abdullah Ata delegelerin oylarıyla yeniden göreve seçildi.

        Kılıç, kongrenin ardından AA muhabirine, yeniden seçilen Abdullah Ata'ya başarılar diledi.

        Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zirve sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

        NATO'nun bundan sonra devamı hususunda da desteklediklerini her zaman ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Kendi çıkarlarımız lehine desteklediğimizi özellikle ifade ediyoruz. Son dönemde zaman zaman Türkiye'ye dair olumsuz cümleler kurulmuştu. Türkiye'nin gücü yeterince algılanamamıştı, küçümsenmişti. Biz bunlara karşı çıkmıştık. Bu toplantı çok iyi oldu bu açıdan. Türkiye'nin gücü bir kez daha gösterilmiş oldu. Gücümüzü bizzat gelen devlet başkanları müşahede etti." diye konuştu.

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye sürecinin de amacı sadece Türkiye'de birlik ve beraberliği sağlamak değil, Türk dünyasının daha da güçlenmesi adına böyle bir adım attık. İç cepheyi tahkim edelim dediğimizde bölgemizde de barışı sağlamak için çabalıyoruz. Soydaşlarımızla birlikte güçlü bir Türk dünyası istiyoruz. Artık anaların gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Her eve bir ateş düşmesin istiyoruz. Bundan sonrasında bunun kanunlarla da pekiştirilmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye süreci Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleriyle başladı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki liderliğinde devam ediyor. Gelinen noktada artık bu bir devlet politikasıdır. Yani bir partiyle de direkt olarak bir bağlantısı yok, bir devlet politikası haline gelmiştir. Bundan sonra ona göre hareket edilecektir."

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