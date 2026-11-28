Nevşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Türkeli beldesindeki yol kontrolünde durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü K.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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