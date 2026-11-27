Nevşehir'in merkeze bağlı Çat beldesinde meydana gelen olayda, iki genç kızın Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, Nisa Nur Çeviker ve üniversiteden arkadaşı Ülkü Rüzgar, beldeyi gezmek için ilk durak olarak Çat Vadisi'ne gitti. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle gönderdeki Türk Bayrağı'nın ipinin koptuğunu ve yarısının yere değdiğini fark eden Çeviker ve Rüzgar, duruma hemen müdahale etti. Bayrağı bulunduğu yerden alarak zarar görmesini engelleyen gençler, yetkililere haber vererek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı. Nisa Nur Çeviker ve Ülkü Rüzgar'ın bu örnek davranışının ardından Çat Belediye Başkanı Zübeyr Kalay, gençleri makamında misafir etti. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Kalay, günün anısına genç kızlara Türk Bayrağı hediye etti.

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Yaşadıkları olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nisa Nur Çeviker ve Ülkü Rüzgar ise; "O gün üniversitedeki arkadaşımı köyümüze gezdirmeye getirmiştim. İlk olarak Çat Vadisi'ni gezdirmek istedim. Vadiye vardığımızda bayrağın rüzgardan dolayı yarısının yere değdiğini gördük ve her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptık. Bayrağımızı tekrardan olması gerektiği yere, yani dalgalanacağı en yüksek noktaya yerleştirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.