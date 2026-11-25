BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgenin doğal güzelliklerini foto safari turlarıyla deneyimliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler sonbaharda sarı, turuncu ve yeşil tonlarında esintiler sunuyor.

Vadilerde yaya veya araçla ulaşılması güç alanları görmek için arazi araçlarıyla düzenlenen turlara yurt içinden ve yurt dışından gelerek katılan turistler, kayısı ve badem ağaçları ile bitki örtüsünün sararan yapraklarının farklı kompozisyonlar sunduğu bölgede fotoğraf çekerek Kapadokya hatırasını ölümsüzleştiriyor.

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- "Sonbahar Kapadokya'da ayrı bir güzellik sergiler"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, sonbaharda yağışlarla birlikte vadilerdeki tüf tabakalarının sahip olduğu renk tonlarının doğayla bütünleştiğini, ortaya çıkan görünüme yerli ve yabancı konukların hayran kaldığını söyledi.

Arazi araçlarıyla gerçekleştirilen foto safari turlarına katılanların hem doğanın güzelliklerini hem de tarihi yapıları yakından görme fırsatı yakaladığını belirten Onur, şöyle konuştu:

"Sonbahar Kapadokya'da ayrı bir güzellik sergiler. Bölgemizde normal araçla girilemeyecek çok fazla vadimiz var. İşte bu vadileri gezmenin en kolay yöntemi cip safaridir. Dört çekişli araçlarla Kapadokya bölgesi çok rahatlıkla gezilebiliyor. Normal binek araçlarıyla gidemeyecekleri, vadinin içerisinde peribacaları, kayadan oyma kiliseleri ve o dönemde insanların yaşam alanlarını görebilirler. Farklı aktivitelerin olduğu her yerde turizm daha farklı olur ve gelişir. Bu aktiviteler Kapadokya'ya ayrı bir değer katıyor ve insanların burada daha fazla gün geçirmelerini sağlıyor."

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- "Bu mevsimde genellikle Uzak Doğulu misafirlerimiz var"

Bölgede tur hizmeti sunan bir firmanın sahibi Halil Atay da turistlerin sıcak hava balonu başta olmak üzere katıldıkları çeşitli turlarda göremedikleri yerlere arazi araçlarıyla ulaşarak bu bölgeleri tanıma imkanı bulduğunu söyledi.

Turlarda çeşitli noktalarda verilen molalarda ziyaretçilerin doğa ve tarihle baş başa güzel vakit geçirdiğini vurgulayan Atay, "Turlarımız tamamen fotoğraf çekmeye yönelik. Bölgemize gelen misafirlerin vadileri ve panorama noktalarını görebilmeleri için foto safari düzenliyoruz. Araçlarımız da renkli, tamamen iş fotoğrafa yönelik, bölgemizi tanıtmaya yönelik ve yapılan en güzel aktivitelerden bir tanesi. Bu mevsimde genellikle Uzak Doğulu misafirlerimiz var." diye konuştu.

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- "Türkiye çok güzel bir ülke"

Çinli turist Vivian Tsai ise Kapadokya'nın etkileyici bir turizm merkezi olduğunu ve çeşitliliğe sahip tur aktivitelerinin ilgilerini çektiğini ifade etti.

Sonbaharda ortaya çıkan manzarayı beğendiğini belirten Vivian Tsai, "Türkiye çok güzel bir ülke. Kapadokya'da çok fazla etkinlik olanağı var. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Kapadokya'da sanki başka bir dünyada gibiyiz. İnsanlar burayı görürse daha önce hiç bu kadar güzel bir yer görmediğini fark edecektir." dedi.