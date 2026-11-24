Nevşehir'de bir okul müdürü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kent merkezinden görev yaptığı Acıgöl ilçesine 24 kilometre koşarak gitti.

Acıgöl Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Münir Saltekin (34), Öğretmenler Günü dolayısıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirmek amacıyla kent merkezindeki evinden koşarak yola çıktı. Saltekin; yaklaşık 24 kilometrelik parkurun ardından Acıgöl Kaymakamlığı önüne ulaştı. Burada meslektaşları tarafından karşılanan Saltekin, çelenk sunma törenine katıldıktan sonra okuluna geçti.

Öğretmenler Günü'nü spora yönlendiren bir etkinlikle kutlamak istediğini belirten Saltekin; Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünü kendisine prensip edindiğini ve hafta sonları düzenli olarak koşu yaptığını ifade etti.