Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı çeşitli mahallelerde yürütülen çalışmaları incelemek ve görevlilerinden bilgi almak amacıyla saha gezisi yaptı.

İncelemelerinde vatandaşlarla da sohbet eden Arı, talep ve önerileri dinledi.

Projeleri yürüten yetkililerden bilgi alan Arı, kentin ulaşım konforunu artıracak ve estetik dokusunu güçlendirecek yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

İncelemeleri sırasında çevrede iş yeri bulunan esnafla da bir araya gelen Arı, belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.