Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kapadokya Dental), Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Turizmi Sertifikasını almaya hak kazandı.

2021 yılından bu yana ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren Kapadokya Dental, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları için belirlenen standartları karşılayarak hizmet yeterliliğini belgelendirdi. Sertifikalandırma işlemi, 'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında belirlenen hizmet standartları doğrultusunda gerçekleştirildi. Ağız ve diş sağlığı alanında sunduğu hizmetleri geliştirmeyi sürdüren Kapadokya Dental, aldığı sertifikayla uluslararası sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

REKLAM

Sağlık Turizmi Sertifikasının; merkezin hizmet kalitesini uluslararası standartlarla buluşturma çalışmalarına katkı sağlaması ve Kapadokya'nın sağlık turizmi alanındaki potansiyelini desteklemesi bekleniyor.