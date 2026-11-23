Nevşehir'de arkadaşların birlikte alkol aldığı iddia edilen evde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralanırken, diğer kişinin kulağı koptu. Polis ekipleri, kopan kulak parçası ve kan izlerini takip ederek çatı katında saklanan yaralıya ulaştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32), Yeni Mahalle Koparan Sokak'ta bulunan Atasavun İş Hanı'ndaki ikamette iddiaya göre birlikte alkol aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Süleyman A. karın bölgesinden ağır yaralanırken, Ahmet A.'nın ise kulağı koptu. Yaralanan Süleyman A. kendisini evden dışarı atarak sokağa çıktı. Devriye gezen polis ekipleri, cadde üzerinde yatan Süleyman A.'yı gördü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kan izleri ve kopmuş kulak parçasına rastladı. Kan izlerini takip eden ekipler, İş Hanı'nın birinci katındaki daireye ulaştı. Dairenin kapısını açan Özcan O. gözaltına alınırken, şahsın üzerinde yapılan aramada çakı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Kopan kulak parçasının bulunduğu noktadan apartman içerisindeki kan izlerini takip eden polis ekipleri, binanın çatı katına çıktı. Çatı katında Ahmet A.'yı bulan ekipler, şahsın kulağının kopmuş olduğunu ve aşırı alkollü olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan ikinci ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinden ağır yaralanan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ahmet A.'nın da tedavisinin ardından il dışındaki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Özcan O., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.