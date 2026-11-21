Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Tarım ihmale gelmez. Çiftçimize pozitif ayrımcılık yapılmalı" dedi.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, Nevşehir'in tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, çiftçilerin yaşadığı pazarlama sorunları, don zararları, kuraklık ve borç yüküne karşı desteklerin artırılması çağrısında bulundu.

Nevşehir'in tarla bitkileri üretiminde önemli iller arasında yer aldığını belirten Bayraktar, kentte kuru fasulye, çaldır ve patates üretiminin öne çıktığını ifade etti. Nevşehir'in Türkiye kuru fasulye üretiminin yüzde 10'unu karşıladığını belirten Bayraktar, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde de Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin Nevşehir'de gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Meyve, sebze ve tarla bitkilerinin yanı sıra hayvansal üretimin de geliştiğini belirten Bayraktar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ile broyler ve yumurta tavukçuluğunda da ilerleme yaşandığını ifade ederek Nevşehirli çiftçilerin üretimi bilinçli şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

"Çiftçimize daha fazla destek verilmesi gerekiyor"

Kuraklık, don ve sel gibi doğal afetlerin üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, geçen yıl 65 ilin don felaketiyle karşı karşıya kaldığını, bu yıl da kuraklık nedeniyle destek taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Üretimde yaşanan artışın bazı ürünlerde pazarlama sorununu beraberinde getirdiğini belirten Bayraktar, özellikle ihracat imkanlarının kısıtlanması ve arz fazlası nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti. Ürünlerini pazarlayamayan çiftçilerin maliyet yükünün arttığını kaydeden Bayraktar, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların yapılandırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

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Bölgede yaşanan savaşların petrol fiyatları, mazot ve gübre başta olmak üzere tarımsal girdi maliyetlerini artırabileceğine dikkat çeken Bayraktar, çiftçilere yönelik destekleme bütçesinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Gıdayı erteleyemezsiniz"

Tarımın stratejik önemine dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye'de tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Her türlü ihtiyacınızı erteleme şansınız vardır. Araba alacaksınız ertelersiniz, ev alacaksınız ertelersiniz, kıyafet alacaksınız ertelersiniz. Erteleyemeyecek tek şey gıdadır. Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. Bu manada en stratejik sektör. Tarım ihmale gelmez" dedi.

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Gıda güvenliğinin sağlanması için temel ürünlerde yeterli üretimin gerçekleştirilmesi ve stok bulundurulmasının önemine değinen Bayraktar, çiftçilerin üretimden kopmaması ve gençlerin tarımdan göçünün önlenmesi gerektiğini söyledi.

"Çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Çiftçimizin üretmesini sağlamalıyız. Gençlerimizin tarımdan göçünün önüne geçmeliyiz" diyen Bayraktar, üreticilere yönelik desteklerin artırılması ve çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılması çağrısında bulundu.