– Nevşehir’de alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasının ardından yaşananlar adeta film sahnelerini aratmadı. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün yerine arkadaşı geldi. Aracı kendisinin kullandığını söyleyen genç, kamera kayıtlarının inceleneceği söylenince bu kez başka bir arkadaşını çağırdı. Böylece kazanın ardından 3 dakikada 3 şoför değişti. Sonunda gerçek sürücü ortaya çıkarak, "Çok uğraşmayın, aracı ben kullanıyordum" dedi.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan P. yönetimindeki 50 AEU 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yolda durabildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiklerinde sürücüyü araç başında bulamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen genç, otomobili kendisinin kullandığını söyledi. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarının inceleneceğini belirtmesi üzerine genç, bu kez aracı başka bir arkadaşının kullandığını öne sürerek telefonla arayıp olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen ikinci kişi de aracı kendisinin kullanmadığını söyleyince, kazanın gerçek sürücüsü Hasan P. ortaya çıktı. Böylece 3 dakikada 3 farklı şoförün gündeme geldiği olayda, gerçek sürücü Hasan P. polislere, "Çok uğraşmayın, aracı ben kullanıyordum" dedi.

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Polis ekiplerinin alkollü olup olmadığını sorması üzerine önce alkol almadığını söyleyen Hasan P., daha sonra alkollü olduğunu ancak az içtiğini belirtti. Sürücü, ehliyetinin alınmamasını isteyerek ekiplere, "Ehliyet benim işim. Kaç lira ceza yazarsan yaz ama ehliyetimi alma" ifadelerini kullandı.

Yapılan alkol kontrolünde 0,68 promil alkollü olduğu belirlenen Hasan P.'ye 27 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.