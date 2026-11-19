Nevşehir’de bu yıl ikincisi düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri", düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğinde; Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının proje ortaklığında organize ettiği törende, farklı alanlarda Kapadokya’ya değer katan isimler onurlandırıldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya’ya değer katarak ödüle layık görülen isimleri tebrik ederek, "Kapadokya, kadim kültürü ile ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Bu tür organizasyonlar bölgemizin tanıtımına katkı sunanların önünü açacak ve teşvik edecektir" dedi.

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise organizasyonun Kapadokya’yı koruyan, geliştiren ve dünyaya tanıtan insanların emeklerinin takdir edilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ödül takdim edilen kişi ve kurumların farklı alanlarda topluma ve bölgeye değer kattığını ifade eden Ekici, "Kimisi kalemi, kimisi sanatı, kimisi bilimsel çalışmasıyla turizm ve toplumsal gelişime sunduğu katkılarla iz bırakmıştır. Bu ödüller emeğe saygının, başarıya, vefanın ve değer üretmenin ifadesidir" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan da programda selamlama konuşması yaptı.