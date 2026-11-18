Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, Ş.A. idaresindeki 06 BJA 919 plakalı otomobil, E.Ü. yönetimindeki 06 DK 9999 plakalı otomobil ve İ.O'nun kullandığı 50 AD 454 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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