Kapadokya Üniversitesi'nde 20262027 eğitimöğretim yılı öğrenci konseyi seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından yeni dönemde görev yapacak öğrenci konseyi yönetimi belirlendi.

Kapadokya Üniversitesi'nde 20262027 eğitimöğretim yılı öğrenci konseyi seçimleri tamamlandı. Gökçe Kaya, öğrenci konseyi başkanı oldu.

Öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerini üniversite yönetimine iletmek amacıyla faaliyet gösteren öğrenci konseyi seçimlerine Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Öğrenci Dekanı Arda Çakır da katıldı. Öğrencilere hitap eden Karasar ve Çakır, öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımının, görüş ve önerilerini özgürce ifade edebilmelerinin ve karar alma süreçlerinde temsil edilmelerinin önemine dikkat çekti.

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Öğrenci ile üniversite yönetimi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen öğrenci konseyinin, öğrencilerin taleplerinin yönetim süreçlerine aktarılması ve üniversite yaşamına ilişkin çalışmalarda söz sahibi olmaları açısından önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Seçimlerin ardından Öğrenci Konseyi Başkanlığına Gökçe Kaya seçildi. Yeni yönetimde Sedef Dönmez Genel Sekreter, Fatma Özge Sanlı Sayman, Ardahan Kayalık Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Sorumlusu, Yahya Karakuş Eğitim Sorumlusu, Sıla Çatalkaya ise İstanbul Yerleşkesi Sorumlusu olarak görev aldı.