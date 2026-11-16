Nevşehir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 50 AEJ 695 plakalı motosiklet, M.G. yönetimindeki 50 ADU 909 plakalı minibüse çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.