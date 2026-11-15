Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri GÜNCELLEME - Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücünün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücünün hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Aksaray istikametine seyreden O.A. idaresindeki 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Nevşehir kara yolu Çökek köyü yakınlarında yola çıkan sahipsiz ata çarptı.

        Kazada otobüs sürücüsü O.A, yedek sürücü Abdullah Gül ile bir yolcu yaralandı, at telef oldu.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Kapadokya'nın asırlık kilitlerini geleceğe taşıyor
        Kapadokya'nın asırlık kilitlerini geleceğe taşıyor
        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
        Emekli akademisyen, öğretmenler için beldesine lojman yaptırıyor
        Emekli akademisyen, öğretmenler için beldesine lojman yaptırıyor
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı