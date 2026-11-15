GÜNCELLEME - Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılardan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs sürücüsü O.A, yedek sürücü Abdullah Gül ile bir yolcu yaralandı, at telef oldu.

Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücünün hayatını kaybetti.

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