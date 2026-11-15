GÜNCELLEME - Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücünün hayatını kaybetti.
Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücünün hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Aksaray istikametine seyreden O.A. idaresindeki 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Nevşehir kara yolu Çökek köyü yakınlarında yola çıkan sahipsiz ata çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü O.A, yedek sürücü Abdullah Gül ile bir yolcu yaralandı, at telef oldu.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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