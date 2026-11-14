Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu turu, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yarın da yapılamayacak.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan Kapadokya'daki sıcak hava balonu turları, 11 Kasım Çarşamba gününden beri özellikle yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezinin meteorolojik değerlendirmesine göre, olumsuz hava koşulundan dolayı tur yarın da yapılamayacak.

Sıcak hava balonu turlarının hava şartlarının normalleşmesi halinde hafta içinde yeniden düzenlenebileceği öğrenildi.

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Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş izni, SHGM'nin meteorolojik şartları değerlendirmesinin ardından veriliyor. Bölgede yılda ortalama 220 gün balon turu yapılabiliyor.