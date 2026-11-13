Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı belirtildi.
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