Nevşehir'de 37 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa 13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nın final müsabakaları sona erdi.

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.

Erkekler kategorisinde İspanya'dan Ladimir Mayorov liderliği, İtalya'dan Pietro Campagna ikinciliği elde ederken, Macaristan'dan Balint Gilicz ile Ukrayna'dan Mark Voronoi üçüncülüğü paylaştı.

Kızlar kategorisinde ise İsviçre'den Enya Hu birinci, Çekya'dan Adela Brhelova ikinci olurken, Belarus'tan Boyao Fang ile Fransa'dan Blanche Sebbe üçüncülüğü paylaştı.

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Müsabakada, karışık çiftler kategorisinde İspanya'dan Ladimir Mayorov ile İsviçre'den Michelle Wu birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Ina Josephsone, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar tarafından verildi.