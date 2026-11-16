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        Nevşehir'de motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

        Nevşehir'de kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Nevşehir'de motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

        Nevşehir’de kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 ADU 909 plakalı minibüsü kullanan Mustafa G., seyir halindeyken sağ tarafında bulunan sokağa dönmek istedi. Bu sırada aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Buğra A. yönetimindeki 50 AEJ 695 plakalı motosiklet, minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı.

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        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza öncesi çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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