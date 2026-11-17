Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, COP31 kapsamında düzenlenen panelde Kapadokya'nın binlerce yıllık iklim uyumu ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karasar, sürdürülebilir turizmden yenileyici ve onarıcı turizme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlıklı panelde yer aldı.

COP31 Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Hub'da gerçekleştirilen panelde, Kapadokya'nın kültürel mirasının korunması, sürdürülebilir turizm, yerel üretim, gastronomi ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

REKLAM

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da konuşmacı olarak yer aldı. Karasar, Kapadokya'nın binlerce yıllık yerleşim, tarım, gıda saklama ve su paylaşımı pratikleriyle iklim şartlarına uyum konusunda önemli bir birikime sahip olduğunu ifade etti.

Kapadokya'da yaklaşık 300 bin kişilik bir ekosistemin milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çeken Karasar, özellikle su ve toprak gibi doğal kaynaklar üzerindeki baskının giderek önem kazandığını belirtti. Sürdürülebilirliğin çevresel zararı azaltmayı ve durdurmayı hedeflediğini kaydeden Karasar, turizmde bundan sonraki aşamanın yenileyici ve onarıcı yaklaşımlar olması gerektiğini söyledi.

REKLAM

Karasar, bu dönüşümün sağlanabilmesi için doğal kaynakların bilimsel verilerle izlenmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve çevre finansmanına erişimin artırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Panelde Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, turizm yatırımcısı ve işletmeci İsmet Öztanık ile Nazende Restoran Kurucu Ortağı ve Şefi Uluç Sakarya da görüşlerini paylaştı.

Panelde Kapadokya'nın geleceğinin yalnızca ziyaretçi sayısının artırılmasıyla değil, konaklama süresinin uzatılması, turizm deneyiminin niteliğinin yükseltilmesi, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunmasıyla şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

REKLAM

Kamu, akademi, özel sektör ve yerel üreticileri ortak bir hedefte buluşturan Kapadokya Modeli'nin, bütüncül yönetim anlayışıyla diğer turizm destinasyonlarına da örnek olabileceği belirtildi. Panelde ortaya çıkan değerlendirmelerin Kapadokya Modeli odağında hazırlanacak kapsamlı bir yayınla kalıcı hale getirilmesi ve farklı paydaşlarla paylaşılması planlanıyor.