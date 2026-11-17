İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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