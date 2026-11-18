Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun katkısı ve Nevşehir’deki kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri"nde jüri değerlendirmesi tamamlandı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız jüri tarafından üç hafta boyunca titizlikle incelenen başvurular sonucunda 2026 yılının ödül sahipleri açıklandı.

Gazeteciler, akademisyenler, iş insanları ve farklı sektörlerden gelen başvuru ve önerilerin değerlendirildiği organizasyonda, dosyalar Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından incelendi. Bağımsız jüri değerlendirmesi ve puanlamanın ardından ödüle layık görülen kişi ve kurumlar belirlendi.

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya’nın mirasına kalıcı katkı sağlayan kişi ve kurumları kapsayan organizasyonun iki yıl içerisinde önemli bir marka değerine ulaştığını söyledi.

Etkinliğin Nevşehir’in kültürel, sanatsal, turistik ve akademik değerlerini onurlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirten Ekici, gazetecilik, sanat, kültür, akademi ve turizm alanlarında Kapadokya’ya katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirileceğini ifade etti. Ekici, değerlendirme sürecinde dosyaları hassasiyetle inceleyen jüri üyelerine teşekkür etti.

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2026 Kapadokya Değer Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen isim ve kurumlar şöyle:

Kapadokya Yaşam Boyu Katkı Ödülü Dr. Doğan Birgül’e, Kapadokya Elçisi Özel Ödülü Mümün Uluç’a, SinemaDiziBelgesel Yapım Ödülü Show TV’de yayınlanan "Sevdan Bir Ateş" dizisine, Kapadokya Tanıtımına Değer Katan Sanatçı Ödülü Mehmet Yuğuran’a, Kapadokya’ya Değer Katan Kurum Ödülü TKDK’ya, Yenilikçi Proje Ödülü Yakup Karahan’a, Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü Prof. Dr. Gençay Akgül’e verildi.

Basın Başarı Ödülü Behçet Alkan’a, Kapadokya’nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü İhlas Haber Ajansı Nevşehir Muhabiri Asım Çapacı’ya, Basın Kuruluşu Ödülü Hacıbektaş Haber’e, Kapadokya Konulu Haber Ödülü Mehtap Aydoğan’a, Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü ise Galip Hasan Temur’a layık görüldü.

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Federasyonların özel ödülleri kapsamında Kapadokya Kültürel Miras Özel Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kapadokya Görsel ve Yazılı Hafızasına Katkı Ödülü Anadolu Ajansı’na, Kapadokya Tanıtımına Medya Katkı Ödülü İhlas Haber Ajansı’na, Kapadokya’da Teknoloji Yatırımına Katkı Özel Ödülü ise ASSUVA Savunma Sanayi’ne verildi.

Ödüller, 19 Kasım’da Marriott Hotel’de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.