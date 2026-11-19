Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise çeşitli kentlerden gelen gazetecileri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anadolu medyasının çeşitli sorunlarının çözüm beklediğini belirten Karaca, yapay zeka teknolojilerinin gazetecilik alanında risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Gün gelecek haber yazan gazeteci kalmayacak. Yapay zekaya haber yazdıran gazetecilerin sayıları hızla artıyor. Bu da mesleğimizi giderek bitirecek." dedi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, basın meslek örgütlerinin tek çatı altında toplanmasını hedeflediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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