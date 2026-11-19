Nevşehir'de düzenlenen "Türkiye SohbetleriTerörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" programında Türkiye'nin terörle mücadelesi, milli birlik ve beraberlik, bölgesel gelişmeler ve sürecin hukuki boyutu ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, devletin milletin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumayı hedeflediğini belirterek, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz bu şekilde daha da kuvvetlenecektir. Böylece vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğu bir kez daha devletimizin teminatı altına alınmış olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin milli politikaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Dünyada yeni bir düzenin oluştuğunu belirten Köroğlu, Türkiye'nin bu süreçte hak ettiği konumda temsil edilmesinin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yürütülen çalışmalarla mümkün olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ilgili kurumların dahil olduğu planlı bir çalışma olduğunu belirtti. Sürecin yalnızca Türkiye'yi değil, bölgedeki milis yapılanmaları, devlet dışı silahlı grupları ve vekil güçleri de kapsayan bir perspektife sahip olduğunu ifade eden Oğan, "Bu çalışma bölgesel istikrarı, refahı, huzuru, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin önünü açacak bir çalışmanın da esasını teşkil etmektedir" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ise, sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanunda 15 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçlar için 5 yıllık, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar açısından ise 10 yıllık erteleme süresi öngörüldüğünü belirten Ahıakın, bunun af değil, erteleme müessesesi olduğunu söyledi. Ahıakın, "Af durumunda ceza tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkıyor. Böyle bir durum yok. Bir af yok, bir pazarlık süreci olmadı, bir alver süreci olmadı" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütünün kendisini tek taraflı feshetmesiyle birlikte Mecliste yürütülen komisyon çalışmalarının önem kazandığını kaydeden Ahıakın, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin geniş siyasi mutabakatı ortaya koyduğunu belirterek, bunun toplumsal mutabakat açısından da önemli bir yansıma olduğunu ifade etti.

Programa Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın, protokol üyeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri ve akademisyenler katıldı.