Nevşehir'de bir otomobil sürücüsü ile araçtan dışarı sarkarak dans eden iki yolcuya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir otomobilin pencerelerinden sarkarak dans edenlerin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Otomobil sürücüsü ve yolcuların kimliğini belirleyen ekipler, sürücü S.H'ye, "Standart dışı süspansiyon sistemi", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişileri zarar verecek şekilde kullanmak", "görüşü engelleyen süs aksesuar olan araçları kullanmak" maddelerinden 8 bin 719 lira ceza yazdı.

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İki yolcuya ise "emniyet kemeri kullanmamak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde davranmak" maddelerinden her birine 7'şer bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan, otomobil 7 gün trafikten men edildi.