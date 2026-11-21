TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir’de yaptığı açıklamada, "Türkiye’de tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Ertelenemeyecek tek şey gıdadır. Bu nedenle tarım en stratejik sektördür" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir’de Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya’yı ziyaret etti ve ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye’deki kuru fasulye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun, çerezlik kabak çekirdeği üretiminin ise yaklaşık yüzde 50’sinin Nevşehir’de karşılandığını belirten Bayraktar, hayvansal üretimde de bölgede önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

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Aşırı yağışlar nedeniyle kuru fasulyede rutubet oranının yüzde 14’ün üzerine çıktığını ve ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını belirten Bayraktar, "Tarım Kredi Kooperatifleri bu ürünleri almadı. Odalarımızın Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) söz konusu ürünleri alması yönünde talebi var. Konuyu TMO ile görüşeceğiz" diye konuştu.

SOĞUKLAR ZARAR VERDİ

Yağışlar nedeniyle patates ekimlerinin geciktiğini, ekim ayındaki aşırı soğuklar yüzünden ise ürünlerin yaklaşık yüzde 10’unun don zararına uğradığını aktaran Bayraktar, zarar gören üreticilerin banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyledi.

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Bölgede yaşanan savaşların petrol fiyatlarını artırmasıyla mazot ve gübre maliyetlerinin çiftçiye ağır yük getirdiğini ifade eden Bayraktar, Karadeniz’deki gemi taşımacılığı sorunlarının da narenciye ihracatını olumsuz etkilediğini belirtti.

'TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMALIYIZ'

Tarımın stratejik önemine dikkat çeken Bayraktar, gıda enflasyonunun önlenmesi ve vatandaşların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için tarımsal üretimin artırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Ertelenemeyecek tek şey gıdadır. Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. Bu anlamda tarım en stratejik sektördür. Ülkemizde gıda enflasyonunu önlemek istiyorsak tarımsal üretimi artırmamız gerekiyor” dedi.