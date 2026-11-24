Münir Saltekin, açıklamasında, meslektaşlarının gününü spora yönlendiren bir aktivite ile kutlamak istediğini söyledi.

Acıgöl Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Münir Saltekin (34), Öğretmenler Günü kapsamında, kent merkezindeki 15 Temmuz Mahallesi'ndeki ikametinden okulunun bulunduğu Acıgöl ilçesine koşmak için hazırlıklarını yaptı.

Nevşehir'de bir okulun müdürü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent merkezinden görev yaptığı ilçeye 24 kilometre koşarak gitti.

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